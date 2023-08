Ultime Notizie Serie A | Lazio-Lloris | Spalletti per l’Italia e le parole di Chiellini

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 18 agosto 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24, Lotito spinge perIl portiere è un obiettivo concreto per la porta biancoceleste. Italia-, c’è la data dell’annuncio Il tempo stringe e gli azzurri vogliono il prossimo Ct della Nazionale.A, lediL’ex difensore della Juventus ha parlato della prossima stagione. Napoli, Grassani suLedel legale del Napoli sul caso. Juve, parla Szczesny Ledel portiere della Juve. Napoli, Veiga in arrivo, e Zielinski dice di no all’Arabia Saudita Il Napoli ...