Leggi su romadailynews

(Di venerdì 18 agosto 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno neve ucraina per l’intelligence statunitense stima che la controffensiva non riuscirà a raggiungere merito poi la lasci la chiave del sud-est del paese Come pulisco una cosa intanto spunti anonime al corrente di tali informazioni al momento considerate riservate previsione che se si rivelasse corretta significherebbe che per non riuscire per raggiungere uno dei principali obiettivi della sua controffensiva ovvero riuscire entro l’anno a bloccare il corridoio terrestre che collega la luce della Crimea la valutazione riferita da un posto si basa sull’analisi della capacità della Russia nel difendere il territorio occupato attraverso campi Minati e Trincee ed è probabile che questa analisi se Levi quesiti a chi è fedele capitato incidentali sul perché una controffensiva che comporta l’Impiego ...