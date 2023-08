Ultime Notizie Roma del 18-08-2023 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 18 agosto 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio dopo due giorni in fuga è stato rintracciato è arrestato il 21enne touch accusato di aver ucciso Mercoledì pomeriggio il padre un amico di famiglia nel Borgo di Montaldo di Mondovì in provincia di Cuneo per stanarlo erano vicini di carabinieri coordinati dal comando provinciale di Cuneo con l’aiuto di cani molecolari specializzati nella ricerca delle persone e due Elicotteri che a turno hanno sorvolato i paesi della Valle Corsaglia di quelli vicini montemezzo ciangi Si era chiuso nel silenzio canto III Carabinieri della stazione di Limone Piemonte lo hanno arrestato il 21enne una volta bloccato non ha opposto Resistenza e con lo sguardo perso nel vuoto Ha preferito non il ragazzo accusato di duplice omicidio non era armato al momento dell’arresto dopo quasi 48 ore ...