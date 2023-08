Ultime Notizie Roma del 18-08-2023 ore 12 | 10

(Di venerdì 18 agosto 2023)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto da Francesco Vitale è stato posto sotto sequestro il complesso delle Terme di Cretonedove giovedì un bimbo di 8 anni è morto risucchiato dallo scarico di una delle tre piscine mentre erano in corso operazioni di svuotamento e pulizia secondo Una prima analisi che dovrà essere confermata Dalle indagini la piscina non aveva le grate di sicurezza la salma del piccolo di origine russa ma residente in Italia con la famiglia è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per procedere con l’autopsia dopo 48 ore finita la fuga di Sasha chungha che a Montaldo di Mondovì Cuneo ha ucciso il padre un amico il ventunenne di origini cinesi che vive ad Amsterdam è stato rintracciato e catturato dai carabinieri alle ricerche hanno preso parte almeno un centinaio di militari dell’arma Sacha alto quasi ...

Sono leche riguardano la donna di 24 anni, giorgiana, che nei giorni scorsi aveva abbandonato il figlio appena nato in una busta di tela dentro a un cassonetto dei rifiuti della città ...Sono leche riguardano la donna di 24 anni, giorgiana, che nei giorni scorsi aveva abbandonato il figlio appena nato in una busta di tela dentro a un cassonetto dei rifiuti della città ...La difesa aerea russa ha distrutto un drone in avvicinamento su Mosca. Lo spazio aereo sopra l'aeroporto Vnukovo è stato chiuso e poco dopo riaperto. 'Frammenti del velivolo senza pilota sono caduti ...

Ultime notizie. Cina: Taiwan deve essere e sarà riunificata. Ucraina, abbattuto drone su Mosca Il Sole 24 ORE

LONDRA/TOKYO (Reuters) - Il dollaro, nonostante un indebolimento, si avvia verso la quinta settimana consecutiva di guadagni, la serie di rialzi più lunga degli ultimi 15 mesi, sostenuto dall'aumento ...A so-called 'seismic swarm' in the night of Thursday to Friday spooked residents in the highly seismic zone of the Campi Flegrei (Phlegrean Fields) near Naples and many of them spent the night in the ...