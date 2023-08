Ultime Notizie Roma del 18-08-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 18 agosto 2023)dailynews radiogiornale neri trovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio tre Mestre Torre immobiliare cinese il colosso evergrey ha dichiarato bancarotta presso la corte di New York la società Un tempo la seconda del settore in Cina per fatturato era andata in insolvenza nel 2021 a causa del Forte indebitamento mandando in crisi l’intero mercato immobiliare del gigante asiatico e ora ha presentato istanza di protezione dal fallimento secondo il capitolo 15 che consentono tribunale fallimentare statunitense di garantire il riconoscimento a un procedimento di insolvenza o di ristrutturazione del debito che coinvolge Paesi stranieri ma anche l’altro nome che indebitamento del gigante immobiliare cinese Country Garden sta preoccupando per capi il gruppo Un tempo considerato finanziariamente solito lunedì scorso non è stato in grado di ...