Ultime Notizie Roma del 18-08-2023 ore 09 | 10

(Di venerdì 18 agosto 2023)dailynews radiogiornale Bruna Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale femminicidio a Piano di Sorrento in provincia di Napoli da una donna di 56 anni è stata uccisa a coltellate la vittima Anna scala è stata aggredita mentre stava aprendo il portellone dell’auto dopo l’omicidio il corpo è finito nel bagagliaio mentre l’assassino è stato visto fuggire in sella motorino poco dopo i carabinieri hanno rintracciato è fermato l’ex compagno della donna che lei separata con una figlia aveva denunciato per stalking l’uomo ha confessato il delitto ed è stato denunciato per omicidio premeditato Anna scala faceva la parrucchiera a domicilio si trovava a Piano di Sorrento S racconto di alcuni testimoni perché aveva un appuntamento di lavoro tragedia in provincia diun bambino di 8 anni è morto alle Terme di Cretone tra Palombara Sabina ...