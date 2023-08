Ultime notizie Nyt | «500mila morti e feriti tra soldati ucraini e russi» 007 Usa | controffensiva Kiev mancherà obiettivi

Leggi su ilsole24ore

(Di venerdì 18 agosto 2023) L'intelligence statunitense stima che ladell'Ucraina non riuscirà a raggiungere Melitopol, la città chiave del sud-est del Paese. Jake Sullivan, il consigliere alla sicurezza nazionale di Joe Biden parla di guerra ’imprevedibile’ ribadendo il sostegno a. Secondo un bilancio del New York Times, dall’inizio dell’offensiva militare russa sonoquasi 500 mila, tra. La difesa aerea russa ha distrutto un drone in avvicinamento su Mosca. Chiuso lo spazio aereo sopra l’aeroporto di Vnukovo. Dagli Usa via libera all’invio degli F-16 ada parte di Danimarca e Paesi Bassi.