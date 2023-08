Ultime Notizie – Napoli | ragazzo di 27 anni trovato morto in giardino

(Di venerdì 18 agosto 2023) Il cadavere di undi 27, di origini tedesche, è statoieri sera in via Dante Alighieri a Casalnuovo didai carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna e quelli della tenenza di Casalnuovo. Il giovane era all’interno di unprivato di un’abitazione, con una ferita al braccio sinistro verosimilmente provocata dal vetro di una porta contro cui si sarebbe scagliato. Le indagini sono in corso ma per il momento si escluderebbe il coinvolgimento di terzi nella sua morte. La salma sarà sottoposta ad autopsia. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Rimbalzo della produzione di etanolo, salita ai massimi delletre settimane, secondo i dati dell'Energy Information Administration. In rialzo anche le scorte di etanolo. Secondo il National ...Ledi calciomercato in Serie A e non solo. Le operazioni di Juve, Inter, Milan e di tutte le ... Calciomercato, tutte le trattative e le news del 16 agosto Tutte le trattative e lein ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente, salute e diritti. Iscriviti subito " Segnare sul ... i nostri approfondimenti Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...

Guerra Ucraina Russia, abbattuto un drone su Mosca. LIVE Sky Tg24

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - Euro in rialzo sul dollaro trattato in avvio di giornata a 1,0884 in aumento delo 0,11%. La moneta unica arretra invece sullo yen a quota 158,2 pari ad un calo dello 0,23%.Claudio Lotito Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n.