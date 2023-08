Ultime Notizie – Italia-Albania | Meloni ringrazia Rama | “Ti aspettiamo”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 18 agosto 2023) “Grazie per avermi ospitata nella vostra terra e per la calorosa accoglienza ricevuta, Edi. Ti aspetto in!”. Lo scrive il premier Giorgia, commentando su Facebook il post con il quale ieri il premier albanese Edil’ha salutata, postando una foto dell’evento, dopo l’incontro a Valona. “Sorella d’, fratello d’, Grazie Giorgia è stato un onore”, aveva scritto. In un’intervista a La Stampa il premier albanese ha definito Giorgia“incredibile”. “Possiamo dire che è nata un’amicizia. Ma soprattutto, che lei è una politica concreta, altro che pericolo fascista”. Commentato la vacanza di quattro giorni della premier,spiega che “Giorgia voleva riposarsi, l’ho accolta al porto lunedì, non sono neanche sceso ...