Ultime Notizie – Frosinone-Napoli | Garcia | Siamo tra i favoriti | non i favoriti

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 18 agosto 2023) (Adnkronos) – “tra i, non i. Darò il meglio di me”. Così l’allenatore delRudiin conferenza stampa alla vigilia del match con il, valido per la prima giornata di Serie A 2023-2024. “Sono sereno, concentrato, per dare ai ragazzi delle chiavi per vincere le partite. Sono motivato, non dico come non mai, ma come sempre. Ora iniziamo, arriva la vera sfida”, ha aggiunto. “Se tutti iavessero vinto i campionati… allora ilnon avrebbe vinto l’anno scorso. Si sono rinforzate tutte, partiamo sulla stessa linea”. “Noi abbiamo tutti tranne Kim che è stato sostituito e la squadra che giocava l’anno scorso è ancora qua -aggiunge ...