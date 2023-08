Ultime Notizie – Calciomercato Lazio | Lloris dice no | ultime news sul portiere

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 18 agosto 2023) L’ex capitano della Nazionale francese edel Tottenham, Hugono allasecondo lediriferite dal quotidiano L’Equipe.avrebbe interrotto le discussioni con la, che aveva raggiunto un accordo con il Tottenham, perché la squadra biancoceleste ha già untitolare, Ivan Provedel., 36 anni, ha trascorso 11 stagioni con gli Spurs, dove ora il titolare è Guglielmo Vicario. Al francese resta ancora un anno di contratto. Per iltransalpino, che non intende evidentemente fare la riserva di D ci sarebbero anche altre offerte in Inghilterra, in Europa e in Arabia Saudita. Adnkronos, ENTD, ...