Ultime Notizie – Calciomercato Juventus | trattativa Berardi con Sassuolo | ultime news

(Di venerdì 18 agosto 2023) Entra nel vivo latraper Domenico. Secondo ledel2023, i bianconeri non mollano la pista che conduce al 29enne esterno neroverde., che ha trascorso tutta la carriera nel club emiliano, è pronto al grande salto. Ilvaluta la sua bandiera sui 30 milioni di euro. La Juve non intende arrivare ad offire una simile cifra e cerca una soluzione che comprenda anche l’inserimento di un giovane. A quanto pare, ilnon è interessato all’argentino Matias Soulé mentre aprirebbe all’arrivo dell’inglese Samuel Iling-Junior, esterno considerato estremamente promettente. La Juve potrebbe mettere sul piatto circa 20 milioni di ...

Gabri Veiga ad un passo dal Napoli. Secondo ledi calciomercato, il club campione d'Italia ha infatti trovato l'accordo verbale con il Celta Vigo per il 21enne centrocampista spagnolo. Il costo dell'operazione per il Napoli sarà di ...Aumentano sempre più le possibilità di vedere Marco Pellegrino indossare la maglia del Milan nella prossima stagione. Secondo ledi calciomercato riportate da Sky Sport il club rossonero è pronto a muovere passi importanti per portare in Italia il 21enne argentino, aggiungendo così una nuova opzione al reparto ...... scendendo a livelli che non si vedevano dal 20 GiugnoIl prezzo del Bitcoin ( BTC ) è sceso di circa l'8% nell'arco di 10 minuti, facendo precipitare la criptovaluta ben al di sotto ...

Calciomercato Milan, ecco Pellegrino: chi è, ultime news Adnkronos

NUORO Era stato annunciato un accordo tra il Centro commerciale naturale del corso Garibaldi (Ccn) e le attività di somministrazione per il ponte di Ferragosto, ma il patto è stato rotto, in via Major ...Roma, 18 ago. (Adnkronos) - "Anche io ho verificato personalmente che per aderire alla petizione sul salario minimo basta una mail e il codice di avviamento postale. È chiaro che questo trasforma un’i ...