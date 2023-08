Uk | infermiera ha ucciso 7 neonati al lavoro | «Sono malvagia Li ho ammazzati di proposito»

(Di venerdì 18 agosto 2023) In Inghilterra un’di 33 anni è stata dichiarata colpevole di aver– 5 maschi e 2 femmine – e di aver tentato di assassinarne altri 6. Reati che ha commesso tra giugno 2015 e giugno 2016 mentre lavorava nell’unità neonatale del Countess of Chester Hospital. A deciderlo è stata la sentenza della Manchester Crown Court. La donna si chiama Lucy Letby, ha 33 anni, e il suo è un caso senza precedenti nella storia recente del Regno Unito. Gran parte degli omicidi li ha commessi durante i turni di notte, lontani da possibili sguardi. La 33enne ha avvelenato alcune delle sue piccole vittime iniettando insulina e ad altre aria o latte alimentato di forza. Quando la polizia le perquisì la casa trovarono un biglietto scritto a mano in cui ammetteva gli efferati delitti. «una persona orribile e ...

L'era finita in manette già due volte, nel 2018 e nel 2019, ma era stata poi rilasciata su cauzione in attesa che venissero concluse le indagini della Cheshire Police. Per poi finire in ...Il governo britannico ha annunciato il lancio di un'inchiesta indipendente dopo che l'Lucy Letby è stata giudicata colpevole di aversette neonati e tentato di assassinarne altri sei mentre lavorava nell'unità neonatale del Countess of Chester Hospital tra il giugno ...Un'inglese di 33 anni, Lucy Letby, è stata giudicata colpevole di aversette neonati e tentato di assassinarne altri sei mentre lavorava nell'unità neonatale del Countess of Chester ...

Un’infermiera inglese è stata condannata per aver ucciso sette neonati in ospedale Il Post

Un’infermiera britannica di 33 anni, Lucy Letby, è stata giudicata colpevole dell’omicidio di 7 neonati e del tentato omicidio di altri 6 mentre lavorava nel reparto neonatale dell’ospedale di Chester ...Il governo britannico ha annunciato il lancio di un'inchiesta indipendente dopo che l'infermiera Lucy Letby è stata giudicata colpevole di aver ucciso sette neonati e tentato di assassinarne altri sei ...