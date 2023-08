Ufficiale | Spalletti nuovo ct dell’Italia | i dettagli del contratto con la Figc | Nessun accenno alla clausola

(Di venerdì 18 agosto 2023) Lucianoè ilcommissario tecnico della Nazionale italiana di calcio: ha firmato un accordo triennale con lacon il Napoli. NOTIZIE CALCIO NAPOLI. E’: Lucianoè ilcommissario tecnico della Nazionale italiana. Dopo l’addio di Roberto Mancini, laha scelto l’ex allenatore del Napoli come successore sulla panchina degli Azzurri.ha firmato untriennale con la Federcalcio. Il tecnico toscano, reduce dvittoria dello scudetto con il Napoli, inizierà il suoincarico dal 1 settembre 2023. La presentazione...

