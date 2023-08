UFFICIALE – Spalletti è il nuovo CT della Nazionale | i dettagli del contratto

(Di venerdì 18 agosto 2023) Lucianoè ilallenatoreitaliana Lucianoè stato ufficialmente nominato ilCommissario Tecnicoitaliana. La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Luciano, a cui sarà affidata la panchina. Nonostante la clausola di 3 milioni di euro nel suo attualecon il Napoli di Aurelio De Laurentiis, il tecnico di Certaldo ha accettato l’incarico di guidare la selezione azzurra.tecnicoIl tecnico ex Napoli ha raggiunto l’intesa con la FIGC di Gabriele ...

