Ufficiale | Luciano Spalletti è il nuovo CT dell’Italia | l’annuncio di Gravina | «la Nazionale aveva bisogno di un grande allenatore»

(Di venerdì 18 agosto 2023) La FIGC ha comunicato ufficialmente di aver raggiunto l’accordo conquale C.T. azzurro; il presidentelo elogia: «Il suo entusiasmo e la sua competenza saranno fondamentali»è ufficialmente ilC.T. dellaitaliana. Il comunicato della FIGC annuncia che sarà il tecnico toscano il sostituto del dimissionario Roberto Mancini alla guida degli azzurri. Nel comunicato non è specificato come si sia risolta (se si è risolta) la questione clausola, che lega ancoraal Napoli, con il quale ha appena vinto un meritato scudetto. Il comunicatodella FIGC e le parole diLa Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con ...

