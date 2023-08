Udinese-Juventus | probabili formazioni | dove vederla e pronostici

(Di venerdì 18 agosto 2023) Domenica 20 agosto alle ore 20:30scenderanno in campo alla “Dacia Arena” per la prima giornata di Serie A: gara di cui riportiamo le, i canaliin TV e i. I friulani ripartono dalla vittoria in Coppa Italia contro il Catanzaro (4-1), primo impegno ufficiale della nuova stagione. In campionato, però, la squadra di Andrea Sottil è reduce da quattro sconfitte consecutive nelle ultime gare dello scorso torneo, concluso con un ko interno (0-1) proprio contro la. I piemontesi, dopo il settimo posto del campionato precedente condizionato dalla penalizzazione in classifica (-10), cercheranno di partire col piede giusto: l’obiettivo minimo della nuova stagione è un piazzamento in ...

A pochi giorni dall'esordio in campionato sul campo dell', arrivano delle novità per quanto riguarda le maglie della. In tre, infatti, hanno deciso di cambiare il proprio numero ......Domenica 18.30 Roma - Salernitana (DAZN) 20/08/2023 Domenica 18.30 Sassuolo - Atalanta (DAZN) 20/08/2023 Domenica 20.45 Lecce - Lazio (DAZN " Sky " NOW) 20/08/2023 Domenica 20.45...... Camplone; VAR: Abbattista, AVAR: Nasca); Lecce - Lazio (domenica 20 ore 20.45): Dionisi dell'Aquila (Peretti - Rossi C., Prontera; VAR: Di Bello, AVAR: Paganessi);(domenica 20 ...

Udinese-Juve: le probabili formazioni, dove vederla in tv Calciomercato.com

La Juventus si appresta a esordire in Serie A alla Dacia Arena contro l'Udinese. Stando a quanto riferisce SkySport Massimiliano Allegri vuole partire bene.Simone Guerra Juve: colpo in attacco per la Juventus Next Gen. TUTTI i dettagli sul nuovo arrivo in casa bianconera La Juventus Next Gen piazza il suo secondo colpo di mercato. Dopo Martin Palumbo, i ...