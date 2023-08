Ucraina-Russia | controffensiva Kiev non centra obiettivi Arrivano gli F16?

(Di venerdì 18 agosto 2023) Washington, 18 ago.(Adnkronos/Washington Post) - L'intelligence community Usa ritiene che laestivanon riuscirà a raggiungere la città chiave sudorientale di Melitopol. Lo rivelano fonti informate al Washington Post, sottolineando che, se questa previsione sarà corretta, questo significa chenon raggiungerà il suo principale obiettivo di tagliare allail collegamento via terra con la Crimea. Le fonti Usa respingono critiche riguardo al fatto che con glio i missili a lungo raggio il risultato dellasarebbe stato diverso, ma intantol'amministrazine Biden hanno dato l'ok a Danimarca e Olanda per la consegna dei caccia all'. La valutazione dei risultati delladi ...

Secondo l'Inteligence Usa, la controffensiva ucraina non riuscirà a raggiungere Melitopol, città chiave del Sud Est del Paese. Lo riferiscono fonti anonime al Washington Post. Centinaia di maschi ucraini sono entrati irregolarmente nella vicina Romania dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Lo ha riferito l'agenzia di stampa Agerpres giovedì, citando dati dell'Ispettorato territoriale della polizia di frontiera romena (Itpf), come riporta Radio Europa

Droni ucraini contro Mosca e flotta del Mar Nero, Russia: "Distrutti". Rogo al porto di Novorossiysk - Kiev: "Esplosione nella sede polizia nella città di Energodar occupata" - Kiev: "Esplosione nella sede polizia nella città di Energodar occupata" RaiNews

In assenza di qualsiasi segnale distensivo da parte della Russia, che continua a esercitare la sua morsa sui porti ucraini del Mar Nero e del Danubio, l’Ucraina ha deciso… Leggi ...Cade un nuovo tabù. Gli Stati Uniti hanno dato il via libera a Danimarca e Olanda per la consegna dei caccia F-16 all’Ucraina.