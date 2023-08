Ucraina-Russia | controffensiva Kiev non centra obiettivi Arrivano gli F16?

La difesa aerea russa ha distrutto un drone in avvicinamento su Mosca. Lo spazio aereo sopra l'aeroporto Vnukovo è stato chiuso e poco dopo riaperto. 'Frammenti del velivolo senza pilota sono caduti ......Biden hanno dato l'ok a Danimarca e Olanda per la consegna dei caccia all'. La valutazione dei risultati della controffensiva di Kiev è basata sulla capacità che lasta mostrando nel ...Il risultato del voto a Mosca a settembre è importante per il Cremlino come indicatore dell'appoggio della popolazione russa alle politiche presidenziali e in particolare alla guerra in. 18 ...

Ancora esplosioni a Mosca. I russi respingono un attacco con drone marino in Crimea - Von der Leyen, stoccaggi Ue di gas al 90% “Ci stiamo liberando dal gas russo” - Von der Leyen, stoccaggi Ue di gas al 90% “Ci stiamo liberando dal gas russo” RaiNews

La Russia conferma l’attacco di droni a Mosca. Un drone ha attaccato Mosca nella notte tra il 17 e il 18 agosto. Si è sentita un’esplosione vicino al centro degli affari della… Leggi ...L'Ucraina non centrerà l'obiettivo chiave della controffensiva: la città sudorientale di Melitopol. A rivelare il flop della marcia di Kiev è ...