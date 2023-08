(Di venerdì 18 agosto 2023) La campagna militare dell’sembra intrappolata in un cortocircuito: “È ormai ovvio che non potremo difendere l’con caccia F-16 durante questo autunno e inverno”, ha affermato con fermezza il portavoce dell’aviazione, Yuri Ihnat. Ed è un duro colpo per il presidente Zelensky, che aveva continuamente sottolineato la necessità di dominare lo scenario aereo come unica via per prevalere sul campo di battaglia. La difficile riconquista dell’Tuttavia, nonostante gli enormi sforzi di Kiev, le conquiste territoriali sono state minime negli ultimi tre mesi. Infatti, solo piccole porzioni di terreno, equivalenti a meno di 200 chilometri quadrati, sono state riconquistate. Un recente report della CNN ha evidenziato i progressi sul fronte sud-orientale, verso la città di Mariupol, attribuendo parte ...

Ucraina, niente F-16 Il motivo “di lingua” è incredibile Nicola Porro

La guerra in Ucraina giunge al giorno 541. La difesa aerea russa ha distrutto un drone in avvicinamento su Mosca. Lo spazio aereo sopra lo scalo di Vnukovo è stato chiuso. Intanto i battaglione Azov t ...I mercenari di Prigozhin vivono in tenda in due «accampamenti» e sono ora registrati come «educatori». Da lì partono per missioni (o licenze) ...