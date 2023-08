(Di venerdì 18 agosto 2023) (Adnkronos) – “Il possesso dinel contesto della deterrenza è attualmente l’unica risposta possibile della Russia ad alcune significative minacce esterne alla sua sicurezza”. Ad affermarlo, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa russa ‘Tass’, è il ministro degli Esteri russo Sergeiin un’intervista alla rivista ‘Affari internazionali’ ricordando che il nucleare “è esclusivamente di natura difensiva” e mira “a garantire la protezione della sovranità e l’integrità territoriale dello Stato” e previene “l’aggressione contro la Russia e i suoi alleati”.ha osservato che lo sviluppo della situazione intorno all’ha confermato la validità delle preoccupazioni della Russia in questo settore. Secondo il ministro degli Esteri russo, nel contesto del conflitto ucraino, ...

Come già dichiarato dal Ministro degli Esteri russo Sergey, "l'Occidente considera la Moldavia come una nuova, e il Presidente del Paese, Maia Sandu, è desideroso di entrare nella NATO ...... Cina, India e Sudafrica, oltre al ministro degli Esteri russo Serghei, ha dichiarato all'...è ricercato dalla Corte penale internazionale per il suo ruolo nella guerra scatenata contro l',...... e che continua ad alimentare con le armi la guerra ine ad imporre sanzioni insensate alla ... La delegazione russa sarà guidata dal Ministro degli Esteri russo Sergey. Chi sono gli ...

Ucraina, Lavrov: "Armi nucleari sono un deterrente" Adnkronos

(Adnkronos) – “Il possesso di armi nucleari nel contesto della deterrenza è attualmente l’unica risposta possibile della Russia ad alcune significative minacce esterne alla sua sicurezza”. Ad affermar ...Incendio in un terminal petrolifero russo. F-16, piloti ucraini inizieranno addestramento a fine mese. Esplosioni nella zona di Zaporizhzhia ...