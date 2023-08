Ucraina | ammettere gli errori e proporre negoziati La via d’uscita per la NATO proposta dall’ex ambasciatore francese Jean-Noël Poirier

Leggi su strumentipolitici

(Di venerdì 18 agosto 2023) È tempo di fare un bilancio sulla controffensiva, a due mesi dal suo inizio. Non ha portato risultati positivi né per Kiev, che vede morire troppi soldati a fronte di magri successi, né per i Paesi della, Stati Uniti in primis, che vedono distrutti mezzi ed equipaggiamenti inviati in grande quantità ad uso degli ucraini., per molti anniin Vietnam, analizza la situazione dal punto di vista europeo in un’articolo per la rivista “Causeur”. La conclusione è che è meglio uscire il prima possibile da quello che lui chiama un “tritacarne”: ma come fare? Chi può o deve prendere l’iniziativa nell’Alleanza Atlantica? Aumentano i segnali del fallimento della controffensiva. In tali circostanze è ...