Twister | Non si può rifare | il regista Jan de Bont non vede di buon occhio l' imminente sequel

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 18 agosto 2023) Jan dedel film cult del 1996, ha commentato la scelta di produrre undi, esprimendo le sue perplessità. IlJan deha commentato la produzione deldi, progetto annunciato nell'autunno 2022. Il filmmaker, intervistato da Inverse, ha però spiegato come sia convinto che sia impossibile ricreare l'impatto visivo raggiunto nel 1996. Un progetto che non convince ilIlJan deha confermato che non è stato coinvolto in nessun modo nello sviluppo dis, ideato come seguito del suo film degli anni '90. Il filmmaker ha però sottolineato che non crede sia possibile raggiungere il livello di realismo ottenuto in ...