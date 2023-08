Tuttosport – Conference League | la Fiorentina sfiderà il Rapid Vienna ai playoff

(Di venerdì 18 agosto 2023) 2023-08-18 01:15:58 Torino, l’ultimo titolo di TS: FIRENZE – Laconosce il nome della sua avversaria nell’ultimo turno di qualificazioni prima del gironi di: il. La compagine austraicaha battuto in trasferta il Debreceni per 5-0 (tra i marcatori Burgstaller e Grull) dopo lo 0-0 dell’andata. Passerà dunque dall’Austria la nuova avventura indei Viola di Italiano che l’anno scorso è terminata con la finalissima persa di fronte al West Ham. La sfida di andata è fissata per il 24 agosto all’Allianz Stadion dimentre per il 31 agosto quella di ritorno al Franchi di Firenze. Debreceni-0-5: tabellino e statistiche Qualificazioni ...

Conference League, la Fiorentina sfiderà il Rapid Vienna ai playoff Tuttosport

I Viola di Italiano giocheranno contro la squadra austriaca nell'ultimo turno prima dei gironi: avanzano anche Fenerbahce, Besiktas, Twente, Az e Dinamo Kiev ...