(Di venerdì 18 agosto 2023) Gli aggeggi novecenteschi stanno cadendo a pezzi uno a uno. Dopo la morte della nostalgia, la morte dell’ambizione. Nostalgia era quella facoltà di sparire per farsi rimpiangere. Convivenza forzata... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Stanno arrivando così tanti migranti, così tante persone, che si riempiono anchei posti nei ... "Ma cosa stanno facendoportare i migranti qui davanti Dentro un palasport inagibile da ......Se si votasse oggi otterrebbe il 23 per cento dei voti I big del Pd fuggono in Europa...il secondo semestre Meloni deve cambiare le alleanze in Europa Alle elezioni spagnole hanno vinto. ...Sonoavvisi falsi, indirizzati ai turisti, che puntano ad allontanare i visitatori. Alcuni ... mentre altri affermano che la spiaggia è chiusa o che ciquasi tre ore per raggiungerla a ...

Tutti vogliono un lavoro sostenibile: alcuni lo trovano, ma c’è un problema Il Foglio

Esisterà, alla fine Un lavoro bello, pieno di sole, il lavoro che ti garba sempre Quello che renderebbe lieve l’ambizione, e ti ci potresti pure spaccare la schienaBene per tutti gli Ariete che vogliono fare una scelta definitiva nella loro vita, sia in quella sentimentale che lavorativa. Le storie nate negli ultimi giorni sono importanti e qualcuno dopo una ...