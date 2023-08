Tutti gli squalificati in Serie A 19-21 agosto | chi non può giocare nel weekend La Roma perde due titolari | il Milan il nuovo arrivo Musah Verona senza l’eroico Faraoni

Leggi su oasport

(Di venerdì 18 agosto 2023) È tutto pronto per l’inizio dellaA 2023/24 con la prima giornata che prenderà il via domani, sabato 19. Tuttavia, nonostante si tratti del turno inaugurale del campionato, diversi club sono alle prese con alcuni. Tra la big, laduecome Dybala e Pellegrini, mentre ilnon avrà a disposizione ilacquisto. Tutta laA TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora Dueanche per il nepromosso Genoa (Sabelli e Strootman) e per il, eredità dello spareggio contro lo Spezia che ha visto protagonista(Hien l’altro indisponibile). Di seguito ...