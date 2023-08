Tutti bocciati tranne l' Italia | il verdetto che fa impazzire la sinistra | chi gode

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 18 agosto 2023) Tra pandemia e crisi energetica, le economie dei Paesi sviluppati correranno di meno in futuro. Con due eccezioni: la Francia e l'. A calcolare il tasso di crescita potenziale, ovvero il livello massimo raggiungibile senza innescare una spirale inflazionistica, è l'agenzia di Rating Fitch, che nel suo ultimo Global Economic Outlook ha tagliato le proiezioni per dieci Paesi, mentre ha rivisto al rialzo dello 0,1% quelle per Parigi e Roma. Rispetto all'ultimo rapporto diffuso a fine aprile, Fitch ha ridotto dello 0,2% le sue stime sul Pil del Regno Unito, della Germania e del Giappone, portandole, rispettivamente, all'1,2%, all'1,1% e allo 0,5%. Sono state abbassate anche le previsioni per gli Stati Uniti: l'economia americana dovrebbe espandersi nel medio periodo dell'1,7% annuo, invece che dell'1,8%. Fitch stima una crescita dello 0,7% (era 0,6% in precedenza) ...