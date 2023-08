Turista milanese denuncia violenza di gruppo a Rimini

commenta Unadi 20 anni ha denunciato di essere stata violentata nella notte tra giovedì e venerdì in un appartamento di Rimini. La violenza sarebbe stata compiuta da tre ragazzi che la giovane ...Unadi 20 anni di Milano ha presentato denuncia per stupro , nella notte tra giovedì e venerdì, ... anche per identificare i ragazzi che avrebbero abusato della. ...I Carabinieri indagano su una violenza sessuale denunciata da unaventennein vacanza in Riviera . I fatti risalgono a giovedì: la giovane ha conosciuto tre ragazzi che avrebbe poi seguito in un appartamento dove, secondo la denuncia, ci sarebbe ...

Una turista milanese ha denunciato una violenza sessuale avvenuta fra giovedì e venerdì a Rimini, in un appartamento.Una turista milanese di 20 anni ha denunciato di essere stata violentata nella notte tra giovedì e venerdì in un appartamento di Rimini. La violenza sarebbe stata compiuta da tre ragazzi che la giovan ...