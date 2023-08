TS – le ambizioni della Juve | il caso Bonucci e l’Italia

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 18 agosto 2023) 2023-08-18 19:38:02 Calciomercato, dalla redazione piemontese di TS: La statura, una certa statura, non si misura in altezza. Si pesa con le parole scelte per argomentare i pensieri. Quelli di Giorgio Chiellini – 17 stagioni nellantus (dal 2005 al 2022), prima di approdare nel calcio americano vestendo la maglia dei Los Angeles Fc dove ha vinto subito lo scudetto – sono pesanti, nel senso migliore del termine. Un calciatore, o meglio, una persona d’altri tempi. Quelli in cui i tatuaggi e gli orecchini non facevano parte del mondo del pallone. Particolari, certo. Sta di fatto che nella chiacchierata di un’ora che Chiellini ha voluto fare con sei giornalisti italiani in video collegamento da Los Angeles, i minuti sono scorsi veloci perché nessuna verità è scomoda se si ha il coraggio di guardarla dritta negli occhi. E così Giorgione, come ai tempi dei suoi tackle ...