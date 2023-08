Trovato il corpo senza vita di Alessia Protospataro | l’escursionista scomparsa il 9 agosto in val Vigezzo | la Procura apre un’inchiesta

(Di venerdì 18 agosto 2023) Per più di una settimana le ricerche sono proseguitesosta finché nelle scorse ore non è arrivato l’epilogo: i soccorritori hanno riildi, la 49enne dispersa dalla scorsa settimana in val, nel Verbano-Cusio-Ossola. La donna, residente nel milanese, mercoledì 9si era allontanata dal bed & breakfast di Domodossola in cui soggiornava dicendo che sarebbe andata a fare una camminata tra Toceno e il santuario di Re, ma non ha più fatto ritorno nella struttura ricettiva. Era stata poi immortalata dalle telecamere nella zona della Piana di, dopo aver acquistato un biglietto per la funivia, quindi di lei si erano perse le tracce. Nelle operazioni ...

Ilsenza vita di un ragazzo di 27 anni , di origini tedesche , è statonella serata di giovedì 17 agosto nel giardino privato di un'abitazione in via Dante Alighieri a Casalnuovo di Napoli .E' statonel pomeriggio di ieri, giovedì 17 agosto 2023, ilpurtroppo ormai senza vita di Alessia Protospataro. Il ritrovamento Della turista lombarda di 49 anni si erano perse le tracce da ...Dopo la caduta dell'Unione Sovietica, l'occidente si èin una situazione di grave mancanza ...di doversi mobilitare contro la minaccia all'american way of life affidandosi anima eai suoi ...

Donna muore accoltellata: il cadavere trovato nel bagagliaio di un'auto Today.it

Casalnuovo, trovato il cadavere di un 27enne tedesco Nela serata di giovedì 17 agosto un enigmatico caso ha scosso Casalnuovo di Napoli, poiché il corpo senza vita di un giovane uomo di 27 anni, di ...Giallo a Casalnuovo. Nella tarda serata di ieri, in via Dante Alighieri, i carabinieri hanno trovato il corpo senza vita di un uomo che è stato identificato dopo poco come un giovane di 27 anni di ...