Tribunale di Mosca chiude il Centro Sakharov | pilastro della difesa dei diritti umani in Russia

(Di venerdì 18 agosto 2023) Già nel 2014 era stato bollato come "agente straniero", ad aprile lo sfratto, oggi la messa al bando giudiziaria dopo 27 anni di attivismo nel nome del fisico Premio Nobel dissidente dell'Urss

Ildistrettuale Lefortovsky diha stabilito che il cittadino statunitense Gene (Yevgeny) Spector, già condannato in un caso di corruzione, deve essere arrestato con l'accusa di spionaggio.(AsiaNews) - Il ministero della difesa dell'Armenia ha respinto le accuse dell'Azerbaigian sul ... Il Washington Post ha commentato la relazione dell'ex - procuratore capo del...L'agenzia di stampa Tass riporta che ilLefortovo diha emesso l'ordine di arresto. Una storia complessa Nato e cresciuto a Leningrado, ...

Una Corte di Mosca ha decretato la chiusura del Centro Sakharov, museo e polo culturale, uno degli ultimi pilastri della difesa dei diritti umani in Russia, dedicato alla conservazione dell'eredità ...Per gli ucraini sono gli eroi che hanno difeso a costo della loro vita l'acciaieria di Azovstal, a Mariupol. Per il Cremlino sono la prova del fatto che quello di Kiev sia un regime nazista, ma ne son ...