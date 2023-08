Treno deragliato al Gottardo | il tunnel verrà riaperto ai passeggeri solo dal 2024

E' questo il bilancio del deragliamento delavvenuto nel tunnel l'11 agosto quando 16 carri di un convoglio merci diretto in Germania sono usciti dai binari distruggendo anche una delle porte d'...E' questo il bilancio del deragliamento delavvenuto nel tunnel l'11 agosto quando 16 carri di un convoglio merci diretto in Germania sono usciti dai binari distruggendo anche una delle porte d'...Si tratta del tunnel ferroviario più grande del mondo e, di conseguenza, uno snodo importantissimo per il traffico su rotaie ma rimarrà chiuso fino a data da destinarsi per i vagoni passeggeri: stiamo ...

Tunnel Gottardo chiuso fino al 2024 dopo il deragliamento di un treno merci Corriere della Sera

Nessun ferito per fortuna, ma le difficoltà per spostare il treno deragliato dall’interno della galleria sono enormi. Dopo aver completato le operazioni necessarie a liberare la galleria si dovranno ...L'incidente, avvenuto lo scorso 10 agosto, ha provocato la chiusura del tunnel a tutto il traffico. Per la riapertura si dovrà attendere il prossimo anno ...