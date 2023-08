Tragedia in Mare | Padre Muore nel Tentativo di Salvare il Figlio

(Di venerdì 18 agosto 2023) Roma - Un gesto eroico si è trasformato inquando Armando Biagi, un uomo di 55 anni residente a Luco, ha perso la vita neldisuodi 16 anni dalle acque insidiose. L’evento si è verificato a Nettuno, lungo la costa romana, dove la famiglia stava trascorrendo una vacanza insieme. Armando, un operaio specializzato, si è lanciato senza esitazione inquando ha visto ilin difficoltà. In modo straziante, è spirato durante il trasporto in ospedale. Il tragico episodio è avvenuto in un affollato pomeriggio d’agosto. La spiaggia era piena di villeggianti e bagnanti, tra cui Armando e ilminore, Diego. Posizionati su una porzione di spiaggia libera adiacente al Santuario di Santa Maria Goretti, il disastro è avvenuto quando ...

In tal caso, il potere passerebbe di mano, dal(l'Anglosfera a dominio Usa) alla terra, l'...sia dotato di un minimo di onestà intellettuale può rinverdire la memoria con la sfioratadi ...LUCO DEI MARSI. Si è tuffato innel tentativo di salvare il figlio di 16 anni che era in difficoltà. È morto così, secondo la ricostruzione dei carabinieri che indagano sulla, Armando Biagi, 55 anni, operaio ......alla guida Cronaca [ 01/08/2021 ]a Gallipoli: turista 21enne in bici travolto e ucciso. Il conducente dell'auto positivo all'alcol Cronaca [ 28/04/2019 ] Lecce - Brescia: Via delsold ...

Tragedia in mare a Riccione: muore turista di Castenaso (Bologna) il Resto del Carlino

Cronaca nera Roma - 18/08/2023 06:57 - Un gesto eroico si è trasformato in tragedia quando Armando Biagi, un uomo di 55 anni residente a Luco, ha perso la vita nel tentativo di ..."C’è un corpo in mare". Urlava un uomo sulla spiaggia indicando qualcosa che galleggiava, nello specchio d’acqua antistante il Bagno Vignali a Marina di Massa. Sono le 16.10 quando alcuni bagnanti si ...