Tragedia in cordata per due finanzieri Aperta un' inchiesta | «Erano esperti»

L'operazione di recupero dei due giovani ufficiali, ancora legati insieme in, è stata eseguita intorno alle 8:30 del mattino successivo dalla Protezione Civile di Friuli Venezia Giulia, ...Il recupero dei corpi dei due giovani, ancora legati in, è avvenuto questa mattina intorno alle 8.30, con l'elicottero della Protezione civile Fvg. La preparazione di entrambi gli alpinisti ......volta giunti a piedi alla base della parete la scoperta della, che lascia presupporre una caduta di diverse decine di metri. Il recupero dei corpi dei due giovani, ancora legati in, ...

Tragedia in Friuli, morti due finanzieri durante una cordata in addestramento RaiNews

Secondo una prima ricostruzione, le cause più probabili della tragedia sono da ricercare in una tragica fatalità ... Il recupero dei due giovani, ancora legati in cordata, è avvenuto ieri mattina con ...L'operazione di recupero dei due giovani ufficiali, ancora legati insieme in cordata, è stata eseguita intorno alle 8:30 del mattino successivo dalla Protezione Civile di Friuli Venezia Giulia, ...