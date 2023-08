Traffico Roma del 18-08-2023 ore 19 | 30

(Di venerdì 18 agosto 2023) LuceverdeBuonasera Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani la Cassia Veientana è ancora chiusa Dopo un incidente avvenuto qualche ora fa tra Cesano e le rughe verso la capitale si esce ancora obbligatoriamente allo svincolo di Cesano sulla via del mare senso unico alternato per incendio altezza viadotto della Magliana prudenza incidente con rallentamenti su Corso Duca di Genova attenzione riaperta al transito Borgo Sant’Angelo prima chiuso per lavori tra via della traspontina e Piazza Pia in viale Regina Margherita per lavori alle condutture dell’acqua si transita ancora su carreggiata ridotta tra Piazza Galeno e via Morgagni in direzione del verano ilviene deviato sulla corsia riservata ai mezzi pubblici ricordiamo che per tutto il mese di agosto sono sospese le zone alimitato notturne del centro ...

... a, ferendo tre ragazze di 12, 14 e 16 anni . Le giovani sono state trasportate in codice ... chiudendo il tratto di strada alLa carreggiata in direzioneè stata temporaneamente chiusa al, con deviazione sulla viabilità secondaria. Per il recupero del mezzo è intervenuta l'autogru dei vigili del fuoco di Terni.Inoltre, ilproveniente dal raccordo Perugia - Bettolle non potrà immettersi sulla E45 in direzione Cesena, ma dovrà proseguire in direzionee invertire la marcia utilizzando lo ...

Traffico Roma del 18-08-2023 ore 18:00 - RomaDailyNews RomaDailyNews

La carreggiata in direzione Roma è stata temporaneamente chiusa al traffico, con deviazione sulla viabilità secondaria. Per il recupero del mezzo è intervenuta l'autogru dei vigili del fuoco di Terni.Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...