Traffico Roma del 18-08-2023 ore 15 | 30

(Di venerdì 18 agosto 2023) LuceverdeBuon pomeriggio ben trovati in redazione Sonia cerquetani queste le ultime notizie chiusa per incidente la Cassia Veientana in prossimità di Baccano verso la via nulla da segnalare sulle altre strade ed autostrade della capitale in città a Borgo Sant’Angelo divieto di transito tra via della traspontina e Piazza Pia Per consentire i lavori alla realizzazione del nuovo sottopasso di piazza Pia ricordiamo che per tutto il mese di agosto sono sospese le zone alimitato notturne del centro Trastevere San Lorenzo e Testaccio torneranno attive dal primo di settembre maggiori informazioni su queste ed altre notizie sul sito.luceverde.it ed è tutto e come sempre Grazie per l’attenzione un servizio accurato e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...