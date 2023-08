Traffico Roma del 18-08-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 18 agosto 2023) Luceverdemetro Mattia l’ascolto sulla Cassia bis siamo fuori il raccordoin coda per incidente avvenuto in prossimità dell’uscita per Cesano in direzione del raccordo anulare situazionegeneralmente scorrevole sulle strade della Capitale non solo segnalati disagi alla circolazione in viale Regina Margherita per consentire lavori di riparazione sulle condutture dell’acqua t transita su carreggiata tra Piazza Galeno e via Morgagni in direzione del verano ilviene deviato sulla corsia riservata ai mezzi pubblici trasporto pubblico Cena giovedì 24 di agosto sulla linea della metropolitana in tutta la tratta Ottaviano Arco di Travertino collegamento garantito dalla navetta bus ma15 regolari le tratte Ottaviano Battistini e Arco di Travertino Anagnina ricordiamo che per tutto il mese di ...