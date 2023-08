Traffico Roma del 18-08-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 18 agosto 2023) Luceverdebene trovati all’ascolto ilin queste ore si mantiene nel complesso scorrevole su gran parte della rete viaria della città in zona Marconi la polizia locale segnale incidente in via Gerolamo Cardano con possibili rallentamenti in prossimità di via Damiano Macaluso chiusura temporanea in Piazza Pio XI con deviazione delsulla corsia preferenziale da Piazza Carpegna in direzione Cavalleggeri a Borgo Sant’Angelo divieto di transito tra via della traspontina e Piazza Pia Per consentire i lavori alla realizzazione del nuovo sottopasso di piazza Pia ed in vista delle cantiere che interessa a Piazza Pia già le modifiche alla viabilità in alcune strade di Prati attenzione alla segnaletica trasporto pubblico ancora per la giornata di oggi sospesi i lavori e anche la chiusura anticipata della ferrovia ...