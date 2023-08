Traffico Roma del 18-08-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 18 agosto 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione Tutto abbastanza tranquillo lungo la rete viaria della città metropolitana dial momento non sono presenti particolari problemi zona San Giovanni La polizia locale segnala incidente con possibili rallentamenti in via Domenico Fontana in prossimità di via Tasso viale Regina Margherita per consentire i lavori di riparazioni sulle condutture della si transita su carreggiata ridotta tra Piazza Galeno e via Morgagni in direzione del verano ilviene deviato sulla corsia riservata ai mezzi pubblici trasporto pubblico sino a giovedì 24 agosto sulla linea della metropolitana interrotta la tratta Ottaviano Arco di Travertino collegamento garantito dalla navetta bus ma-15 regolari le tratte Ottaviano Battistini e Arco di Travertino Anagnina e per i dettagli di queste di altre ...