Traffico da bollino rosso per il terzo week end di agosto | 12 milioni di italiani in viaggio

(Di venerdì 18 agosto 2023) Nelfine settimana disi sommeranno sulle principali direttrici italiane i flussi di esodo e controesodo estivo, con i primi rientri verso le grandi città in concomitanza con un numero di partenze ancora elevato. Secondo Autostrade per l’Italia saranno circa 12le persone che si metteranno in, principalmente dal Sud al Nord e dalle principali località turistiche verso le città. Stando alle previsioni diffuse dal calendario delintenso 2023 della Polizia, le maggiori criticità si avranno in prossimità delle uscite dalle tangenziali che collegano le città con le autostrade. Ilfarà registrare il suo picco nella giornata di domenica 20, con probabili ingorghi in particolare lungo la A2 Autostrada del Mediterraneo in ...

Weekend del 19-20 agosto 2023: traffico da bollino rosso

