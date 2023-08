“Tradisco il mio fidanzato quando vado in vacanza Fuori casa le regole non contano | ma con il matrimonio smetterò”

(Di venerdì 18 agosto 2023) “Lontano dagli occhi, lontano dal cuore”. A pensarla così, forse, è anche Georgie, 34enne di Glasgow che al Mirror confessa come molto spesso,si trova in, tradisca il proprio partner. Un’abitudine, la sua, ben nota nel gruppo di amici e che la accompagna da, poco più che ventenne, ha fatto un viaggio in Grecia con le amiche e ha conosciuto un ragazzo col quale si intratteneva in camera mentre gli altri andavano al mare: “Ci penso ancora adesso!” ammette. Georgie è sentimentalmente impegnata da 5 anni e non tradirebbe mai il proprio partnersi trova in terra natìa. Qualcosa però scatta in leiè all’estero. “Probabilmente ci sono un sacco di piccoli motivi” commenta: l’alcol, il sentirsi libera, ma anche “un desiderio sessuale davvero elevato” che viene ...

