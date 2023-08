Tra le novità della riforma fiscale c' è il superamento dell' IRAP

(Di venerdì 18 agosto 2023) Il testolegge delega per laè stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto 2023. Dopo l' approvazione da ...

La clamorosadel calciomercato della Lazio arriva, però, in queste ore, con il prepotente ... che sfoglia la margherita di nomi messi sul taccuino dalla Lazio:Mats Wieffer del Feyenoord, ...ledella riforma fiscale c'è il superamento dell'IRAP Il testo della legge delega per la riforma fiscale è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto 2023. Dopo l' approvazione da ...... dove quotidianamente lavoriamo con oltre ottomila aziende italiane - ha proseguito Pompei - riscontriamo chele tendenze principali figurano la grande attenzione per la sostenibilità e la...