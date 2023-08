Touré e Palomino fuori contro il Sassuolo E anche Toloi e Hateboer sono in bilico

QUI ATALANTA - Out gli indisponibili, El Bilal Tourè, Adopo e Hateboer e lo squalificato Cambiaghi. Non dovrebbe partire tirolare Scamacca, che non é ancora in buone condizioni fisiche. ...Rafael Toloi e Josésono a rischio per l'Atalanta in vista della prima di campionato in casa del Sassuolo. I ... conpronto a subentrare. Stasera al Gewiss Stadium di Bergamo, dalle 18 ...Rafael Toloi e Josésono a rischio per l'Atalanta in vista della prima di campionato in casa del Sassuolo. I ... conpronto a subentrare. Stasera al Gewiss Stadium di Bergamo, dalle 18 ...

Touré e Palomino fuori contro il Sassuolo. E anche Toloi e Hateboer ... L'Eco di Bergamo