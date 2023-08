Totti e Noemi in Africa per il romantico safari | le tenere foto fanno impazzire i fan

FrancescoBocchi hanno scelto di regalarsi un safari d'agosto in uno dei Paesi più affascinanti del Continente Nero, il Sudafrica . La coppia si è divertita a girare la Savana e ...FrancescoBocchi hanno scelto la stessa vacanza già fatta da Ilary ...Prosegue l'estate della coppia che condivide sui social alcuni momenti del loro viaggio nella ...

Totti-Noemi Bocchi: safari in Africa (con anello in primo piano) Corriere TV

Francesco Totti e Noemi Bocchi sempre più affiatati: i due sono volati in Africa per un romantico safari. L'ex calciatore e la sua fidanzata hanno pubblicato sui propri ...Ma pare che possano non essere i soli a comparire davanti al giudice. "Noemi Bocchi potrebbe essere convocata così come le persone che secondo Totti hanno avuto dei flirt con la ex moglie": ...