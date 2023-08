Torino | Bayeye verso il prestito | vicino alla Serie B

IT - Accordo- Ternana per: attesa la risposta del giocatoreCome appreso da calciomercato.it, ilsi è convinto a cederetrovando l' accordo con la Ternana, che monitorava ......5 : per lui quello contro la FeralpiSalò è il debutto assoluto con la maglia del. Buona la ...: sv ) Ricci 6 : sbaglia in occasione del gol di Di Molfetta che permette alla FeralpiSalò di ...Vojvoda (T)(3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova (34' s.t.), Ricci (34' s.t. Tameze), Ilic, Vojvoda; Radonjic (20' s.t. Verdi), Vlasic; Sanabria (...

Ternana-Bayeye: trattativa in stand by ecco il perché TernanaNews

Il Torino si prepara per la chiusura della finestra estiva di calciomercato con un ultimo colpo destinato a mettere in ordine il centrocampo: ecco le opzioni ...Il Torino è alle prese con il mercato in entrata, ma anche con quello in uscita sulle fasce. Dopo aver praticamente (ri)preso Lazaro, resta vivo anche l'interesse per Soppy, ...