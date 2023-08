Tiro con l' arco | Cdm | Mauro Nespoli in semifinale nella tappa di Parigi

(Di venerdì 18 agosto 2023), 18 ago. - (Adnkronos) -quartadi coppa del mondo aennesima prova eccellente da parte diche raggiunge laindividuale. L'atleta dell'Aeronautica, vincitore della precedentedi Medellin (Col) che gli ha già dato la qualificazione per la finale del circuito ad Hermosillo (Mex), ha superato tutta la concorrenza con una prova di autorità e domenica sfiderà inalle ore 15,16 il sud coreano Kim Woojin. Le finali verranno trasmesse in live streaming su Olympic Channel, mentre una sintesi verrà trasmessa da Rai Sport. Nelle eliminatorie a squadre miste l'Italia si è fermata agli ottavi: nel ricurvo Andreoli-superati dal Messico, nel compound ...

