Tiro a volo | Mondiali 2023 | Italia d’argento nello skeet femminile a squadre | ma azzurre fuori dalla finale individuale

(Di venerdì 18 agosto 2023) Si sono concluse le qualificazioni delloaidi, in corso a Baku, in Azerbaijan: l’centra l’argento a, ma non riesce a piazzare nessuna dellenella, con Martina Bartolomei settima, beffata allo shoot-off, Diana Bacosi 12ma e Simona Scocchetti 15ma. Ancor prima dello shoot-off, al termine dei 125 piattelli regolamentari, erano già state assegnate le 4 carte olimpiche non nominali in palio: vanno a Parigi 2024 Slovacchia (secondo pass, contingente completo come l’e gli Stati Uniti), Grecia, Cile e Turchia. Le qualificazioni vedono al primo posto la slovacca Danka Bartekova, che batte allo shoot-off ...