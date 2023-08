Tiro a volo | Mondiali 2023 | Bartolomei eliminata allo shoot off nello skeet femminile

Leggi su sportface

(Di venerdì 18 agosto 2023) Le azzurre non prenderanno parte alla finale delloaidi, in corso di svolgimento a Baku, in Azerbaigian. L’ultima speranza di vedere almeno un’italiana tra le prime sei era affidataoff che però non ha sorriso a Martina. L’atleta aretina – che ha conquistato medaglia d’oro e carta olimpicaai Giochi Europei di Cracovia – aveva chiuso le eliminatorie nel gruppo di quattro a quota 121/125.spareggio però hanno avuto la meglio Samantha Simonton (Usa) e Francisca Chadid Crovetto (Chi), che raggiungono in finale le americane Dania Jo Vizzi e Austen Jewell Smith, la greca Emmanouela Katzouraki e la slovacca Danka Bartekov. Chiude ...