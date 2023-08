Tiro a segno | Mondiali 2023 | Ceccarello e Sollazzo sesti nella carabina 10m mista

(Di venerdì 18 agosto 2023) Si ferma al sesto posto il cammino di Sofiae Danilo Denis(630.9)finale della10 metri aria compressaaidi Baku. Ottava posizione invece per Martina Viviani ed Edoardo Bonazzi (630.5). Si giocheranno la medaglia d’oro la coppia cinese, composta da Huang Yuting e Sheng Lihao, e quella iraniana, formata da Shermineh Chehel Amirani e Amir Mohamed Nekounam. La Cina, trascinata da Lihao Sheng, 18enne argento a Tokyo, totalizza 632.7 e conquista l’ultimo atto per il metallo più prezioso. Secondo posto per l’Iran invece con 632.5. Accedono alla finale per il bronzo invece Israele (Olga Tashtchiev e Sergey Richter, 631.4) e Francia (Oceanne Muller e Romain Aufrere (631.4). Quinto posto per l’Austria (Marlene Pribitzer e Martin Strempfl, ...

'Bordilandia Park': parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili,e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare ...... infatti accorcia al 76 con Pulgar su rigore piuttosto dubbio e coglie il montante con unda ... La Nord resta vuota per 10 minuti indi protesta nei confronti degli arbitri che, moviola alla ...Niente da fare per le azzurre nelle qualificazioni della pistola 10m ai Mondiali 2023 di. A Baku Maria Varricchio, Chiara Giancamilli, Margherita Veccaro chiudono lontane dalle prime posizioni e mancano l'appuntamento con la finale. A Varricchio non bastano le ultime due ...

LIVE Tiro a segno, Mondiali 2023 in DIRETTA: Monna e Maldini inseguono la finale nella pistola 10 metri OA Sport

Proseguono le competizioni in quel di Baku. Oggi, venerdì 18 agosto, ai Campionati Mondiali 2023 di tiro a segno andranno in scena altre due Finali, quella dedicata alla carabina 10 m mista e la final ...Vittoria senza affanni, nonstante la buona prova dei biancoverdi. Ancora in gol due neoacquisti, così Brando può sorridere ...