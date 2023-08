Ti ricordi… Khalilou Fadiga | lo smazza-assist del Senegal tradito da un cuore debole

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 agosto 2023) L’esordio al Mondiale coi campioni in carica. Il 10 sulle spalle e una carezza al pallone quel tanto che basta per mandare fuori giri Leboeuf, poi un sinistro potentissimo che supera Barthez… ma si stampa sulla traversa. Ci sono azioni che raccontano chi le fa e la traversa contro la Francia dopo aver mandato gambe all’aria un difensore descrive benee tutta la sua carriera. Nativo di Dakar, storia comune a tanti con famiglia povera che per cercare una vita migliore vola in Francia, a Parigi, e si stabilisce a Le Goutte d’Or, 18esimo arrondissiment, oggi zona multietnica e multiculturale, anche gettonata tra i turisti, all’epoca tra le aree più economiche, abitata perlopiù da immigrati africani, appunto.gioca bene, ha un bel sinistro ed è una delle attrazioni della scuola calcio “Les Enfants de le Goutte ...